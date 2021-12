Allegri replica a Raiola | De Ligt? Il nuovo passo è far gol al Cagliari'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allegri replica

Corriere dello Sport

Ultima conferenza stampa dell'anno alla vigilia dell'ultima sfida dell'anno, quella contro un Cagliari in estrema difficoltà dopo il pesantissimo 4 - 0 rifilato dall'Udinese. La Juve diha voglia di finire il 2021 nel migliore dei modi, dando continuità a risultati e prestazioni. " È delicata perché ci sono le vacanze, son tutti a preparare regali e valigie. L'unica cosa ...... I nerazzurri bergamaschi alla ricerca della vittoria consecutiva n°7, oltre che alladella ... regalano adil massimo della posta. Tre punti decisivi, a fronte delle vittorie di Lazio ...Il tecnico della Juve ha risposto alle ultime dichiarazioni dell’agente in merito al futuro del difensore olandese. Poi sul campionato: “Inter favorita, non ci voleva molto per capirlo” ...Esaurite (?) le polemiche tra Baricco e lo Stabile di Torino, Eugenio Allegri torna ad essere l'unico, grande interprete di Danny Boodman T.D. Lemmon Novecento ...