Allegri dopo Bologna-Juventus | «Vittoria meritata»

La Juventus vince a Bologna (2-0), si lascia alle spalle la frenata di Venezia e aggancia la Roma in classifica a quota 31. Queste le parole di Max Allegri a fine partita: "Oggi abbiamo fatto una buona partita: è una Vittoria meritata che ci tiene a tiro dal quarto posto, ma non dobbiamo abbassare la guardia. A gennaio e febbraio abbiamo tanti scontri diretti, prima della Champions, e saranno mesi meravigliosi e pieni di adrenalina". L'allenatore della Juventus ha poi analizzato anche gli errori commessi dai suoi ragazzi: "Dobbiamo migliorare: a due minuti dalla fine del primo tempo, a volte abbiamo regalato palloni al Bologna, che è una buona squadra, ma rispetto a Venezia siamo entrati meglio in campo nella ripresa.

