All Together Now: vince Giacomo Voli, tutto su di lui (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’edizione 2021 di All Together Now è stata vinta da Giacomo Voli. Il 36enne di Correggio ha trionfato sugli altri concorrenti e si è portato a casa il montepremi di 110mila euro. Inoltre, gli sarà data la possibilità di incidere una cover, che andrà in onda sulle frequenze di Radio 101. Appena proclamato vincitore ha detto: “Mi avete fatto soffrire! Grazie!”. Vi raccomandiamo... All Together Now: Michelle Hunziker e Anna Tatangelo brillano con i loro outfit Durante lo scontro finale, in onda su Canale 5 domenica 19 dicembre, Giacomo Voli si è battuto con vincenzo Cantiello e, con la sua versione di Somebody to Love dei Queen, ha letteralmente incantato i giudici J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’edizione 2021 di AllNow è stata vinta da. Il 36enne di Correggio ha trionfato sugli altri concorrenti e si è portato a casa il montepremi di 110mila euro. Inoltre, gli sarà data la possibilità di incidere una cover, che andrà in onda sulle frequenze di Radio 101. Appena proclamato vincitore ha detto: “Mi avete fatto soffrire! Grazie!”. Vi raccomandiamo... AllNow: Michelle Hunziker e Anna Tatangelo brillano con i loro outfit Durante lo scontro finale, in onda su Canale 5 domenica 19 dicembre,si è battuto connzo Cantiello e, con la sua versione di Somebody to Love dei Queen, ha letteralmente incantato i giudici J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna ...

Advertising

infoitcultura : Giacomo Voli, chi è la finalista All Together Now/ Il rock è la sua passione - infoitcultura : Proposta di matrimonio in diretta a 'All Together Now' - infoitcultura : All Together Now 2021, riassunto della finale: esibizioni, ospiti e nome del vincitore | 19 dicembre - infoitcultura : “Carola mi vuoi sposare?”: il video della proposta di matrimonio in diretta a All Together Now - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 dicembre 2021: Amadeus vince in prima serata, poi Fazio e Hunziker. “Soliti ignoti – Speciale Teletho… -