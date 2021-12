All Together Now: irruzione sul palco, ecco cosa è successo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Concluso All Together Now. Una serata meravigliosa che ha visto addirittura un’irruzione sul palco. ecco cosa è successo Nella serata di ieri si è conclusa l’edizione 2021 di All Together Now. A rendere unica la puntata ci sono stati numerosi colpi di scena e innumerevoli prestazioni degni di artisti di altissimo livello. È stato anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Concluso AllNow. Una serata meravigliosa che ha visto addirittura un’sulNella serata di ieri si è conclusa l’edizione 2021 di AllNow. A rendere unica la puntata ci sono stati numerosi colpi di scena e innumerevoli prestazioni degni di artisti di altissimo livello. È stato anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BaritaliaNews : All together now, irrompe una persona sul palco e lascia tutti a bocca aperta - VanityFairIt : Ospite dello show All Together Now, Aurora è entrata nello studio Mediaset cantando una hit di Aretha Franklin e fa… - bakeoffitalia : All Together Now | il retroscena inaspettato che lascia tutti senza parole - Zazoom - LorenzoMainieri : Giacomo Voli vince @alltogethernow - Lopinionista : Giacomo Voli vince 'All Together Now', i complimenti di Piero Pelù -