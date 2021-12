All Together Now: chi ha vinto e la proposta di matrimonio per Carola Campagna (Di lunedì 20 dicembre 2021) La quarta edizione di All Together Now si è conclusa ieri sera con la vittoria di Giacomo Voli, 35enne di Correggio, che si è portato a casa anche il premio di R101. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity) Un maschio dopo un week end di talent show conclusi con vittorie femminili, vedi Arisa a Ballando con le Stelle e Daniela Ribezzo a Bake Off Italia. Al secondo posto si è classificato Vincenzo Cantiello, mentre riconferma la sua medaglia di bronzo (che aveva conquistato anche a The Voice Of Italy nel 2015) Carola Campagna, che è tornata a casa con un anello al dito. All Together Now, proposta di matrimonio per Carola Campagna Carola si è ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 dicembre 2021) La quarta edizione di AllNow si è conclusa ieri sera con la vittoria di Giacomo Voli, 35enne di Correggio, che si è portato a casa anche il premio di R101. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity) Un maschio dopo un week end di talent show conclusi con vittorie femminili, vedi Arisa a Ballando con le Stelle e Daniela Ribezzo a Bake Off Italia. Al secondo posto si è classificato Vincenzo Cantiello, mentre riconferma la sua medaglia di bronzo (che aveva conquistato anche a The Voice Of Italy nel 2015), che è tornata a casa con un anello al dito. AllNow,dipersi è ...

