I consumi di gelato industriale in Italia nei primi nove mesi dell'anno sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2020, con una forte ripresa degli acquisti fuori casa, mentre hanno tenuto ...

"Per i consumi fuori casa si tratta di un 'rimbalzo' atteso dopo la brusca contrazione avvenuta nel 2020 a seguito delle restrizioni alla socialità e alle attività del settore Ho. Re. Ca imposte con ..."

No allo spreco alimentare: Comune, Legambiente, ristoratori e studenti uniscono le forze ... sui consumi e su come combattere il proprio 'spreco quotidiano' e di iniziative di recupero da ... 'Stimolare il consumo critico e favorire iniziative contro lo spreco alimentare " spiega Angelo Gentili ...

Alimentare: consumi di gelato cresciuti del 3% post Covid - Economia ANSA Nuova Europa Alimentare: consumi di gelato cresciuti del 3% post Covid (ANSA) - MILANO, 20 DIC - I consumi di gelato industriale in Italia nei primi nove mesi dell'anno sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2020, con una forte ripresa degli acquisti fuori ...

No allo spreco alimentare: Comune, Legambiente, ristoratori e studenti uniscono le forze Lo scorso 14 dicembre sono stati inaugurati i tavoli di lavoro che hanno visto protagonisti l'assessore Mirjam Giorgieri e Legambiente ...

"Per i consumi fuori casa si tratta di un 'rimbalzo' atteso dopo la brusca contrazione avvenuta nel 2020 a seguito delle restrizioni alla socialità e alle attività del settore Ho. Re. Ca imposte con ..."

... sui consumi e su come combattere il proprio 'spreco quotidiano' e di iniziative di recupero da ... 'Stimolare il consumo critico e favorire iniziative contro lo spreco alimentare " spiega Angelo Gentili ...

Lo scorso 14 dicembre sono stati inaugurati i tavoli di lavoro che hanno visto protagonisti l'assessore Mirjam Giorgieri e Legambiente ...