Alfonso Signorini gela Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: sfuriata in diretta contro l'opinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip volano scintille tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la presenza in studio di Alex Belli, che è tornato a parlare del suo turbolento rapporto con Soleil. L'attore e l'opinionista hanno acceso lo scontro e Signorini ha cercato di placare gli animi. Ma, impossibilitato a far tornare la quiete in diretta, è esploso contro la Bruganelli chiedendole il silenzio. Sonia Bruganelli contro Alex Belli: è bagarre in studio Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ai ferri corti al Grande

