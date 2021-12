Alfonsi | rifiuti | grazie a piano straordinario già migliorato 80% città

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – “Siamo soddisfatti, Roma non è pulita al 100%, ancora abbiamo qualche giorno ma sicuramente un 80% è migliore rispetto rispetto a come noi l’abbiamo trovata e a come era peggiorata.” “È un lavoro lungo, ma penso che già avere i cassonetti vuoti e puliti sotto casa e poter conferire sia un grande segno di cambiamento. Questoannunciato dal sindaco è una pulizia totale della, con interventi che i cittadini aspettavano veramente da tanto”. Lo ha detto l’assessore aidi Roma Capitale, Sabrina, in merito aldi pulizia dellacon l’obiettivo di ripristinare il decoro entro Natale. A livello più ampio di raccolta dell’immondizia, ha aggiuntoa margine di un ...