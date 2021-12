Alex Zanardi torna a casa per Natale Il campione ha lasciato la clinica L’annuncio della moglie

(Di lunedì 20 dicembre 2021)per. È questa la lieta notizia arrivata a pochi giorni dalle festività; ilparalimpico, rimasto coinvolto in un terribile incidente in handbike, halanella quale era ricoverato e ora si trova con la sua famiglia.perA dareè stata ladi, Daniela, la quale sul sito di BMW Italia di cui ilè ancora Ambassador, ha detto: “ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora èto a ...

TgLa7 : Per Alex Zanardi Natale a casa. L'annuncio ai Collari d'Oro Coni - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - fanpage : Alex Zanardi è tornato a casa, ad annunciarlo è stata la moglie che ha fornito ulteriori notizie sulle attuali cond… - scorpioascbila1 : OT: una bellissima notizia di stamattina Alex ZANARDI dopo un anno circa è tornato a casa dove passerà il Natale co… - Vale30062 : Alex Zanardi è tornato a casa ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

'È una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi'. La moglie: siamo ...11.46è tornato a casaè tornato a casa. Il campione paralimpico, che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica per continuare la ...Daniela Zanardi, moglie di Alex, ha rilasciato un'intervista a BMW parlando delle condizioni e del recupero del marito che procede a casa dopo 18 mesi passati in ospedale.