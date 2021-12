Alex Zanardi torna a casa: le parole della moglie commuovono tutto il mondo dello sport! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il campione paralimpico, Alex Zanardi che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica. Lo ha annunciato la moglie Daniela. Alex Zanardi, moglie, casa“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto. Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il campione paralimpico,che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica. Lo ha annunciato laDaniela.ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora èto acon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto. Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per luire dalla sua famiglia.ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione ...

