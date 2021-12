Alex Zanardi passerà il Natale con la famiglia. Il guerriero della resilienza torna a casa...

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci ha insegnato a non arrenderci mai e anche questa voltasi dimostra un esempio diincredibile . Il campionissimo, esempio nello sport come nella vita, èto ae ...

Ci ha insegnato a non arrenderci mai e anche questa voltasi dimostra un esempio di resilienza incredibile . Il campionissimo, esempio nello sport come nella vita, è tornato a casa e passerà Natale con la sua famiglia, dopo oltre un anno e mezzo ...BOLOGNA - La moglie diha annunciato che il campione paralimpico, ex pilota di Formula 1, è tornato a casa dopo il brutto incidente capitatogli il 19 giugno 2020 in Toscana. Finalmente, dopo un anno e mezzo, ...Il campione paralimpico è tornato a casa dopo un anno e mezzo tra ospedali e cliniche specializzate. A rivelarlo è la moglie Daniela Manni ...Alex Zanardi ha lasciato la clinica a un anno e mezzo dal pauroso incidente in handbike. Il campione paralimpico passerà ...