Alex Zanardi lascia l'ospedale, Natale in famiglia per il campione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi è tornato a casa e passerà il Natale con la sua famiglia. Dopo un anno e mezzo in ospedale, in seguito al drammatico incidente durante una manifestazione in handbike nel Senese, l'ex ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021)è tornato a casa e passerà ilcon la sua. Dopo un anno e mezzo in, in seguito al drammatico incidente durante una manifestazione in handbike nel Senese, l'ex ...

Advertising

SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Galdaron : RT @SkyTG24: Alex Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia - CapraGianfranc2 : RT @Red90097854: Leggere questa notizia pochi giorni prima di Natale è bellissimo. Che il calore e tutto l’amore della tua famiglia possano… -