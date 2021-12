Alex Zanardi lascia l’ospedale: l’ex pilota torna a casa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi passerà le festvità natalizie con i familieri: una splendida notizia data dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli Alex Zanardi e i suoi familiari passeranno un sereno Natale tutti insieme. Un anno e mezzo dopo il drammatico incidente in handbike, l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico ha lasciato l’ospedale. Bryn Lennon/Getty ImagesLa notizia è stata data da Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, evento in svolgimento all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Immediate e felici le reazioni delle maggiori personalità delle istituzioni sportive e dei tantissimi tifosi e ammiratori che in questi lunghi mesi tramite il web non hanno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021)passerà le festvità natalizie con i familieri: una splendida notizia data dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancallie i suoi familiari passeranno un sereno Natale tutti insieme. Un anno e mezzo dopo il drammatico incidente in handbike,di Formula 1 e campione paralimpico hato. Bryn Lennon/Getty ImagesLa notizia è stata data da Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, evento in svolgimento all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Immediate e felici le reazioni delle maggiori personalità delle istituzioni sportive e dei tantissimi tifosi e ammiratori che in questi lunghi mesi tramite il web non hanno ...

