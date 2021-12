Alex Zanardi è tornato a casa, passerà il Natale in famiglia. La moglie: “E’ un combattente” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi è tornato a casa. Il più bel regalo possibile per la famiglia del paralimpionico bolognese è infatti arrivato dall’Ospedale di Padova, che qualche settimana fa ha dato il nulla osta per il ritorno a casa dello sfortunato ex pilota di Formula 1. Che potrà così trascorrere le Festività circondato dall’affetto dei propri familiari. Alex Zanardi torna a casa: l’annuncio della moglie Daniela A dare la bella notizia è stata la moglie Daniela attraverso il sito di Bmw Italia di cui Alex è ancora Brand Ambassador. “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021). Il più bel regalo possibile per ladel paralimpionico bolognese è infatti arrivato dall’Ospedale di Padova, che qualche settimana fa ha dato il nulla osta per il ritorno adello sfortunato ex pilota di Formula 1. Che potrà così trascorrere le Festività circondato dall’affetto dei propri familiari.torna a: l’annuncio dellaDaniela A dare la bella notizia è stata laDaniela attraverso il sito di Bmw Italia di cuiè ancora Brand Ambassador. “ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora ècon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ...

