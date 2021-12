Alex Zanardi è tornato a casa La moglie | “Ha lasciato l’ospedale da qualche settimana”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 dicembre 2021)hae può tornare finalmente a. Ad annunciarlo è stata laDaniela attraverso il sito di BMW Italia, di cui il fuoriclasse paralimpico è Brand Ambassador: “ha potuto lasciarefa e ora ècon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto“. Il messaggio prosegue in questo modo: “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzoha ...