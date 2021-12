Alex Zanardi è tornato a casa e passerà il Natale in famiglia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi passerà il Natale in famiglia, continuando la sua riabilitazione a casa accanto ai suoi cari. A dare l’annuncio è stata la moglie Daniela, durante la cerimonia dei Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. «Le battute d’arresto ci sono, il percorso di recupero è ancora lungo e non Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 20 dicembre 2021)ilin, continuando la sua riabilitazione aaccanto ai suoi cari. A dare l’annuncio è stata la moglie Daniela, durante la cerimonia dei Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. «Le battute d’arresto ci sono, il percorso di recupero è ancora lungo e non

Advertising

FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - MediasetTgcom24 : Alex Zanardi è tornato a casa: un anno e mezzo fa incidente in handbike #AlexZanardi - tg2000it : ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Covid Stretta di fine anno 2?? L'Europa si blinda 3?? I saluti di… - Te_Poll : Eravate tutti #Zanardi quando era in fin di vita, ora che è tornato a casa nemmeno una parola #coerenza Forza Alex -