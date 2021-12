Alex Zanardi è tornato a casa e passerà il Natale in famiglia La moglie | «Può tornare un minimo alla normalità»

Advertising

TgLa7 : Per Alex Zanardi Natale a casa. L'annuncio ai Collari d'Oro Coni - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - fanpage : Alex Zanardi è tornato a casa, ad annunciarlo è stata la moglie che ha fornito ulteriori notizie sulle attuali cond… - news_mondo_h24 : Alex Zanardi è tornato a casa - RADIOBRUNO1 : Il campione trascorrerà il Natale a casa con la famiglia ???? #AlexZanardi #famiglia #dimissioni #moglie #RadioBruno… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

L'intervista realizzata da Gianluca Gasparini adal Festival dello Sport di Trento 2019.Una buona notizia a pochi giorni dal Natale, chepotrà passare in famiglia. Già, perché il campione di handbike e simbolo del movimento paralimpico è tornato a casa. A dare l'annuncio lunedì 20 dicembre durante la cerimonia dei Collari ...Zanardi rimase gravemente ferito in un incidente a Pienza, mentre partecipava a una gara di handbike per beneficienza, Il pilota bolognese 55enne, su sedia a rotelle dopo un incidente in auto nel 2011 ...Era stato accusato di aver messo in vendita nella sua macelleria carne che sarebbe stata avariata, spacciandola però per fresca grazie all'aggiunta di sostanze chimiche. Al centro dell'inchiesta del N ...