Alex Belli vs Alessandro Basciano: il VIP risponde alla frecciatina dell’attore (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Il gieffino Alessandro Basciano, risponde alla frecciatina lanciata sui social dall’attore Alex Belli. Ecco cos’è accaduto in diretta Da pochi giorni nella Casa più spiata d’Italia è arrivato Alessandro Basciano, l’ex gieffino Alex Belli nelle ultime ore ha lanciato una frecciatina per lui. Tra i due c’è già una questione irrisolta. Alessandro è entrato da poco nella Casa ma sta cercando di conquistare il cuore di diverse gieffine, da Sophie a Soleil, fino ad arrivare a Jessica. Lo scorso lunedì Alex Belli è stato squalificato dal reality show di Canale 5 durante l’incontro con sua moglie Delia Duran, non rispettando le distanze di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il gieffinolanciata sui social dall’attore. Ecco cos’è accaduto in diretta Da pochi giorni nella Casa più spiata d’Italia è arrivato, l’ex gieffinonelle ultime ore ha lanciato unaper lui. Tra i due c’è già una questione irrisolta.è entrato da poco nella Casa ma sta cercando di conquistare il cuore di diverse gieffine, da Sophie a Soleil, fino ad arrivare a Jessica. Lo scorso lunedìè stato squalificato dal reality show di Canale 5 durante l’incontro con sua moglie Delia Duran, non rispettando le distanze di ...

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - uccia0705 : RT @mrsincoerenza: Alex Belli: in quelle effusioni che hai avuto con Soleil in cui lei pensava ad un altro... Soleil: assolutamente si Alex… - Indira813 : RT @parloavanveraa: Sami: ALEX BELLI SI DEVE SCIACQUARE LA BOCCA QUANDO PARLA DI ALDO MONTANO ?????????????? #gfvip - lucadianasite : RT @IlPaoloGiordano: Alex Belli che dice “non me ne frega niente dello show” vince il “Premio Ridicolo 2021”. #GFVIPParty #AlexBelli - GiuliaJackFaina : Miriana, ma cosa ci vuole a rispondere a Soleil: 'a te convinceva Alex Belli, il tuo metro di giudizio non conta', eddai su. #gfvip -