Alex Belli risponde ad Aldo Montano e provoca: “Sa usare solo le mani” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non sono piaciute ad Alex Belli le dichiarazioni che Aldo Montano ha rilasciato nelle ultime ore, soprattutto sui social, dove il campione, è molto attivo al fianco di sua moglie! E così l’attore ha deciso di replicare alle parole di Aldo Montano, ovviamente attaccando. Nella casa i due erano molto amici in un primo momento, poi però le cose sono cambiate e a quanto pare, nonostante i sorrisi di circostanza, nulla è tornato più come prima! Le stoccate di Aldo Montano non sono state affatto leggere, tra le altre cose ad esempio ha detto: “All’inizio del programma c’era una bella amicizia anche con Manu ed i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa.” E ancora: “Lo chiamano Egoman? Ognuno ha i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non sono piaciute adle dichiarazioni cheha rilasciato nelle ultime ore, soprattutto sui social, dove il campione, è molto attivo al fianco di sua moglie! E così l’attore ha deciso di replicare alle parole di, ovviamente attaccando. Nella casa i due erano molto amici in un primo momento, poi però le cose sono cambiate e a quanto pare, nonostante i sorrisi di circostanza, nulla è tornato più come prima! Le stoccate dinon sono state affatto leggere, tra le altre cose ad esempio ha detto: “All’inizio del programma c’era una bella amicizia anche con Manu ed i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa.” E ancora: “Lo chiamano Egoman? Ognuno ha i ...

