Alex Belli rifiuta di vedere il videomessaggio di Mila Suarez a Verissimo, ma loro lo pubblicano su Instagram: ecco cosa diceva (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Alex Belli e Delia Duran ieri pomeriggio non hanno avuto vita facile. La conduttrice, infatti, ha dato parecchio filo da torcere all’ex gieffino e alla compagna, reduci da un turbolento momento televisivo al Gf Vip 6, messo in discussione proprio dalla padrona di Casa. Incredula, infatti, Silvia è rimasta perplessa nell’appurare il sopraggiunto perdono flash di Delia, dopo tutte le scene che lo hanno visto protagonista accanto a Soleil Sorge. La Toffanin ha, infatti, detto: No non ci credo, Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato. Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ospiti di Silvia Toffanin ae Delia Duran ieri pomeriggio non hanno avuto vita facile. La conduttrice, infatti, ha dato parecchio filo da torcere all’ex gieffino e alla compagna, reduci da un turbolento momento televisivo al Gf Vip 6, messo in discussione proprio dalla padrona di Casa. Incredula, infatti, Silvia è rimasta perplessa nell’appurare il sopraggiunto perdono flash di Delia, dopo tutte le scene che lo hanno visto protagonista accanto a Soleil Sorge. La Toffanin ha, infatti, detto: No non ci credo, Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio, io non sofai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato. Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta ...

Advertising

DioBenedicaMe : RT @Francesca_0805: ??LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTI E APRITE GLI OCCHI SU ALEX BELLI?? #GFV #teamsoleil #solex - Queen_Shay7 : Alex Belli: “ciccia, ti do una news flash” ???? non era flash news? ?? #gfvip - prelemiforever0 : RT @alexiss356: Non vi azzardate a paragonare Alessandro ad Alex Belli perché grazie al primo e a Soleil sono stata letteralmente incollata… - Libero41316546 : @Violet34904074 Secondo me ci sarà la cipriani Alex belli l'anno prossimo xk oggi e l'ultima puntata del Gfvipparty -