Alessandro Basciano rifatto? Lulù “insinua” il dubbio – le FOTO del PRIMA e DOPO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Basciano si è rifatto? Nel corso di una chiacchierata in sauna con Giacomo Urtis e Lulù Selassiè, proprio la princess ha domandato al nuovo concorrente di Uomini e Donne se si fosse rifatto le labbra. Alessandro Basciano rifatto? Lulù “insinua” il dubbio al GF Vip Ed in realtà, guardando le FOTO che ritraggono Basciano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021)si è? Nel corso di una chiacchierata in sauna con Giacomo Urtis eSelassiè, proprio la princess ha domandato al nuovo concorrente di Uomini e Donne se si fossele labbra.” ilal GF Vip Ed in realtà, guardando leche ritraggono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - Alessan55053660 : Vedo che non gode di ottima stima ???? #gfvip #Alessandro #sophie #soleil - blogtivvu : Alessandro Basciano rifatto? Lulù “insinua” il dubbio – le FOTO del PRIMA e DOPO - chiara_sciuto : RT @lolanoncorremai: NEWS FLASH!!!! Alessandro Basciano ha un tatoo che vedremo intorno al 3/02/22. In una parte molto nascosta. È la con… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alessandro Basciano a letto con Soleil poi punta Sophie: «Se non ci fosse Gianmaria…» -… -