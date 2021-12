Alessandro Basciano flirta pure con Jessica: “Potrei diventare il tuo principino” – VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Basciano è stato inserito nella Casa del Grande Fratello Vip semplicemente per rompere gli equilibri (fragili) delle vippone. Prima dorme con Soleil, la abbraccia e le tocca il lato B, poi si dice interessato a Sophie e, in ultimo, flirta con Jessica dicendole che potrebbe diventare il “suo principino”. Alessandro Basciano flirta pure con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021)è stato inserito nella Casa del Grande Fratello Vip semplicemente per rompere gli equilibri (fragili) delle vippone. Prima dorme con Soleil, la abbraccia e le tocca il lato B, poi si dice interessato a Sophie e, in ultimo,condicendole che potrebbeil “suo”.con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano flirta (anche) con Jessica Selassié: “Potrei diventare il tuo principino…” L’ex cort… - blogtivvu : Alessandro Basciano flirta pure con Jessica: “Potrei diventare il tuo principino – VIDEO - Alessan07633755 : Alessandro basciano soleil non cen efregana noi importa la faida tra Aldo Montano e Alex belli fuori! By bitch #gfvip - hopeangel365 : Ormai si è fatto la nomea! #Alessandro #gfvip #gianmaria -