Alessandro Basciano dopo Soleil punta Sophie: "Io le piaccio, c'ho parlato" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Basciano non ha le idee chiarissime. Il nuovo arrivato al GF Vip sta flirtando con Soleil Sorge e l'ha anche coccolata a letto, ma adesso pensa anche a Sophie Codegoni. Durante una chiacchierata in sauna con Giacomo Urtis, l'ex tentatore di Temptation Island Vip ha rivelato di essere interessato a Sophie. "Se mi piace un po' Sophie? Secondo me io le piaccio a lei. Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto 'sai sono 5 giorni che non lo bacio'. Perché dirmi una cosa del genere? Devi indagare tu Giacomo. Io le ho fatto delle domande mirate. Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una ...

