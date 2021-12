Alessandro Basciano diviso tra Soleil e Sophie | a chi punta il nuovo vippone?

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 diha davvero scombinato gli equilibri. Da un latoSorge si è detta pronta a resistere anche questa volta, perchè lei una vita fuori ce l’ha e spera ancora di avere la persona che ha lasciato. Dall’altroCodegoni si è dichiarata senza pensarci troppo single e ha detto a Gianmaria, senza pensarci troppo, che quando lei non è innamorata, si guarda intorno. Ma all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, chi piace davvero?? Il pubblico sta ancora cercando di comprenderlo. Una cosa è certa: la scelta di dormire nella stanza dinon è casuale e nelle ultime ore i due si sono scambiati affettuosi saluti e non solo. Pare del pubblico scommette su questa ship mentre per un’altra ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - hopeangel365 : Qua ce n'è un'altra che si dichiara ??????? #gfvip #alessandro #soleil - PilloniErika : RT @catiuz92: Soleil 'Notte Basciano' Poi parlano, Alessandro sposta un pò il cuscino, le dice della mano di stanotte, lei gli fa una battu… - gracebarresi20 : RT @catiuz92: Soleil 'Notte Basciano' Poi parlano, Alessandro sposta un pò il cuscino, le dice della mano di stanotte, lei gli fa una battu… - martaacurci : RT @catiuz92: Soleil 'Notte Basciano' Poi parlano, Alessandro sposta un pò il cuscino, le dice della mano di stanotte, lei gli fa una battu… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

Nelle ultime ore l'influencer sembra aver stretto un legame particolare con, anche lui nuovo concorrente in gara. Per quanto riguarda Alex Belli l'influencer si è detta ...Ma dopo qualche giorno come un fulmine è arrivatoall'interno della casa del GF Vip a sollevare l'animo dell'influencer. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne , che si è presentato ...L’entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 di Alessandro Basciano ha davvero scombinato gli equilibri. Da un lato Soleil Sorge si è detta pronta a resistere anche questa volta, perchè lei una vita ...Giacomo Voli è il vincitore di All Together Now 2021: età, moglie, classifica, figli, The Voice of Italy, esibizione, di dove è, finale ...