Alejandra Sepulveda per Boric | «Ora un governo partecipativo che ascolti i movimenti sociali»

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 21 dicembre 2021)è senatrice del Cile e fa parte del «Comando nazionale per». formato per il ballottaggio, avendo come responsabilità la ricerca di consensi nella aree rurali. L’abbiamo intervistata poche ore dopo la vittoria al ballottaggio. Cosa ci dicono le elezioni di domenica? Sono state elezioni molto partecipate e con molti voti a favore di, credo che la sua vittoria dia al Cile molta speranza soprattutto per un paese diverso, veramente collegato alla realtà delle persone … Continua L'articolo proviene da il manifesto.