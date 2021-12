(Di lunedì 20 dicembre 2021)dopo essere tornato tra le braccia della sua famiglia, ha condiviso una bella diretta Instagram con i fan per parlare del Grande Fratello Vip. Il campione olimpico ha detto la sua su Alex e Soleil ma ha parlato amorevolmente pure diBortuzzo eSelassiè,ndo come mai il nuotatore si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Li_on000 : King indiscusso di questa edizione : Aldo montano ?? #gfvip - QuotidianPost : GFVIP, Aldo Montano critico con Soleil e Belli - DonnaGlamour : Aldo Montano asfalta Alex Belli e Soleil: “Conosco a malapena il nome e il cognome” - blogtivvu : Aldo Montano svela perché Manuel è cambiato con Lulù: “Mi ha impressionato…” – VIDEO - Spettegulesss1 : RT @mattino5: #GFVIp, lacrime nella casa per l'uscita di Aldo Montano, soprattutto da parte di Manuel Bortuzzo #Mattino5 -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

L'ultima settimana è stata davvero difficile per i concorrenti del Grande Fratello Vip , che hanno dovuto fare i conti con l' addio di Alex Belli, Francesca Cipriani ee con l'arrivo dei nuovi Vipponi. Cambiamenti importanti che hanno stravolto gli equilibri ormai stabili nella Casa di Cinecittà . Manila Nazzaro in lacrime al Gf Vip Grandi cambiamenti ...dopo essere uscito dal GF Vip 6 parla di Soleil Sorge e della dinamica che si è creata con Alex Belli: il campione asfalta entrambi.rivela ciò che pensa di Soleil Sorge e di ...Aldo Montano critica duramente Alex Belli e svela chi a parer suo potrebbe vincere il Grande Fratello Vip, non fa il nome di Manuel Bortuzzo.Aldo Montano svela per quale motivo Manuel Bortuzzo è cambiato con Lulù Selassiè: “Mi ha impressionato…", ecco il video con le sue parole.