Aldo Montano su Alex e Soleil: “Dopo il litigio è partita la telenovela” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldo Montano ha scelto di lasciare il GF Vip e festeggiare il Natale con la sua famiglia ed è da casa che risponde alle domande dei follower. Inevitabilmente molti chiedono un suo commento su Alex Belli e su Soleil Sorge. Sono loro due che per settimane hanno monopolizzato il reality show e Belli sembrava destinato a diventare uno degli amici più cari di Aldo Montano. Il campione parla dei due vipponi e del legame che hanno avuto con lui, ma anche della storia che hanno messo in piedi al GF Vip. Accanto a Montano c’è la sua bellissima moglie, Aldo le chiede per cortesia di allontanarsi, ha paura che dica qualcosa di troppo su Soleil. Lui è più diplomatico, non ha intenzione di cadere in certi meccanismi, non l’ha fatto all’interno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha scelto di lasciare il GF Vip e festeggiare il Natale con la sua famiglia ed è da casa che risponde alle domande dei follower. Inevitabilmente molti chiedono un suo commento suBelli e suSorge. Sono loro due che per settimane hanno monopolizzato il reality show e Belli sembrava destinato a diventare uno degli amici più cari di. Il campione parla dei due vipponi e del legame che hanno avuto con lui, ma anche della storia che hanno messo in piedi al GF Vip. Accanto ac’è la sua bellissima moglie,le chiede per cortesia di allontanarsi, ha paura che dica qualcosa di troppo su. Lui è più diplomatico, non ha intenzione di cadere in certi meccanismi, non l’ha fatto all’interno ...

mattino5 : #GFVIp, lacrime nella casa per l'uscita di Aldo Montano, soprattutto da parte di Manuel Bortuzzo #Mattino5 - imabitchys : Vi do io un anticipazione stasera sorpresa a manuel da parte di Aldo montano #gfvip - RealGossipland : Aldo Montano svela i motivi che hanno spinto Manuel a dichiararsi a Lulù. INTERVISTA COMPLETA QUI… - SimonaNardi5 : @BELLIPRODUCTION Non ti accanire con Aldo Montano Lui è una brava persona siete voi tu e Solei che avete fatto un… - RicoBello : RT @Saramarasaa: @BELLIPRODUCTION Tu ad Aldo Montano puoi solo lustrare le scarpe... E vola basso perché hai fatto parlare solo per le corn… -