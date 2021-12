Aldo Montano “asfalta” (e imita) Alex e Soleil dopo il GF Vip – VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldo Montano uscito dal Grande Fratello Vip ha deciso di fare una bella diretta Instagram per aggiornare i follower. Il campione olimpico ha parlato pure di Alex Belli e Soleil Sorge, svelando cosa ne pensa del loro rapporto. Aldo Montano “asfalta” (e imita) Alex e Soleil Aldo ha esordito parlando di Soleil Sorge svelando “è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021)uscito dal Grande Fratello Vip ha deciso di fare una bella diretta Instagram per aggiornare i follower. Il campione olimpico ha parlato pure diBelli eSorge, svelando cosa ne pensa del loro rapporto.” (eha esordito parlando diSorge svelando “è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Aldo Montano “asfalta” (e imita) Alex e Soleil dopo il GF Vip – VIDEO - vjvodiniall : RT @inciucessa: Io che realizzo che non c'è più nella casa Aldo Montano #gfvip - Gresy73 : RT @Federic39594322: Buongiorno da Aldo Montano e il suo pensiero su fake man #gfvip - chiara_sciuto : RT @elebenny98: Il percorso di Aldo Montano in 3 mesi di Grande Fratello riassunto in un video #GFVIP - anna_ursula : RT @inciucessa: Io che realizzo che non c'è più nella casa Aldo Montano #gfvip -