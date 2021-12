Alberto Ferrarini | Agenda 2022 | l’energia femminile e la bellezza ci salveranno

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021)usa la sua conoscenza della numerologia per dare consigli personali ma anche per prevedere avvenimenti, in base alla teoria del precedente. Non so come faccia, ma so che ci prende praticamente sempre. Approfittando del fatto che è venuto a trovarmi nel giorno del mio compleanno, gli ho fatto questa intervista, partendo dalla sua, la cui grafica è stato peraltro curata da mia figlia Jessica e Christian di InnoBrain, assieme a Patty, l’assistente di. Puoi trovare l’a questo indirizzo:Venere, Il Diamante Incuriosito dal titolo: “Venere, il diamante, l’anno del” gli ho chiesto perché da tempo sottolinea che saranno le donne, l’arte e la ...