Al Bano confessa | Ora posso dirlo | le ho tradite entrambe

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Nonostante i fan del duo musicale Ale Romina Power continuino a crescere esponenzialmente anche oggi, è emersa un'altra crepa nel loro rapporto a volte "fraterno" e a volte ancora appassionato, tanto da attirare sulla coppia di artisti le ire di Loredana Lecciso. Fin dall'inizio, a metà degli anni '70, Ale Romina sono fianco a fianco e hanno creato una coppia memorabile per la storia della musica italiana, per la storia d'amore da favola e le incredibili liti. Una miccia potente che avrebbe di nuovo portato il tornado nella vita degli artisti è stata l' avvertimento di un nuovo tradimento, infatti, dopo il recente allontanamento di Romina e infine la drastica posizione, viste le dinamiche poco chiare, della celebre ballerina Loredana Lecciso la cose vanno via via sempre peggiorando. E' la stessa Loredana che ha voluto sottolineare, qualche ...