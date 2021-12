 “Aiutare l’Armenia a proteggersi oggi significa proteggere noi stessi  domani”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Le Figaro – Lei ha firmato la prefazione di un bel libro che mette assieme i disegni dei bambini e i testi impegnati di alcune personalità di origini armene o pro Armenia per denunciare la guerra del Nagorno-Karabakh. Lei dice che quando è iniziata la guerra, nel suo cervello si è accesa una piccola luce rossa dell’infanzia. Come mai? Jean-Christophe Buisson – Nei miei viaggi in Armenia e nel Nagorno-Karabakh prima di questo conflitto scatenato dall’Azerbaijan nel 2020, non potevo fare a meno di osservare la gioventù di questo popolo armeno che è fra i più vecchi al mondo. Portatori di una lunga e dolorosa storia segnata in particolare da un genocidio, i bambini armeni sono comunque animati da una felicità, da una gioia di vivere, da un ottimismo di cui i nostri bambini, che vivono in un paese più agiato, più ricco, più benestante, sono spesso incapaci. Quando è scoppiata la guerra il ...