Advertising

TV7Benevento : Afghanistan: Letta, 'Italia faccia di più, sbagliato e ingiusto dimenticarsi oggi degli afghani'... - TV7Benevento : Afghanistan: Letta, 'dal Pd 100mila euro per Ong per protezione e sviluppo ruolo donna'... - TV7Benevento : Afghanistan: lunedì conferenza stampa Pd con Letta su raccolta fondi... -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Letta

Affaritaliani.it

... poiché Iran e India condividono con la Russia i problemi di sicurezza sull'e sui ...da parte degli Emirati Arabi (promessi da Trump come ricompensa per gli Accordi di Abramo) è stata......afghani e volta a raccogliere fondi per le Ong rimaste a lavorare in(Emergency, Croce rossa internazionale, Nova Onlus, Cisda e Pangea). Interverranno il segretario del Pd Enrico, ...Roma, 20 dic "Abbiamo raccolto 100mila euro all'incirca, li mettiamo a disposizione di 5 organizzazioni non governative che sono presenti in Afghanistan sopratt ...“Con questa iniziativa vogliamo rendere evidente il fatto che sarebbe assolutamente sbagliato, contraddittorio e profondamente ingiusto se il nostro Paese, dopo la grande emozione seguita ai fatti del ...