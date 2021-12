Adorano Goebbels | esaltano Mladic | negano Auschwitz e Srebrenica L' onda nera dei Balcani

Advertising

Il resoconto di Umberto De Giovannangeli sull'onda nera che dilaga nei Balcani

Balcani, il regno dei neo negazionisti., si rifanno ad Eichmann. Auschwitz e Srebrenica per loro non sono mai esistiti. Il regno nero Di straordinario interesse è la ricostruzione storico - politica, su Haaretz, di Menachem ...Balcani, il regno dei neo negazionisti., si rifanno ad Eichmann. Auschwitz e Srebrenica per loro non sono mai esistiti. Il regno nero Di straordinario interesse è la ricostruzione storico - politica, su Haaretz, di Menachem ...Gli ultra-nazionalisti di Croazia e Bosnia-Erzegovina minimizzano, distorcono e in alcuni casi negano del tutto il ruolo croato e la responsabilità per un aspetto orribile dell'Olocausto ...