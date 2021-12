Achille Lauro si trasforma in Babbo Natale dona 100 mila dollari al Policlinico San Donato (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’evento musicale del 7 dicembre scorso ha attirato l’attenzione dei media: Achille Lauro ha cantato ma ha anche mostrato il suo cuore battere con un Nft. Ora 100 mila dollari provenienti dalla serata sono stati donati dall’artista alla Fondazione no-profit del Gruppo San donato. La donazione verrà impiegata nell’acquisto di un ecocardio-color-doppler tridimensionale. Non solo, Achille Lauro ha voluto portare dei doni ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a San donato milanese. “Grazie al Policlinico San donato ho potuto rivivere la magia del Natale attraverso lo sguardo dei bambini. Un Natale la cui essenza è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’evento musicale del 7 dicembre scorso ha attirato l’attenzione dei media:ha cantato ma ha anche mostrato il suo cuore battere con un Nft. Ora 100provenienti dalla serata sono statiti dall’artista alla Fondazione no-profit del Gruppo Santo. Lazione verrà impiegata nell’acquisto di un ecocardio-color-doppler tridimensionale. Non solo,ha voluto portare dei doni ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a Santonese. “Grazie alSanto ho potuto rivivere la magia delattraverso lo sguardo dei bambini. Unla cui essenza è ...

