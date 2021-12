Achille Lauro si improvvisa Babbo Natale e dona un sorriso ai piccoli pazienti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il cantautore e rappermoderno "" oggi per idegenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico Santo di Milano . L'artista, che non indossava i ...

Il cantautore e rapper moderno "Babbo Natale" oggi per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. L'artista, che non indossava i panni dell'iconica figura natalizia ma cappellino nero da baseball e mascherina, si è presentato ieri mattina con un sacco colmo di regali tra i bambini ricoverati nel reparto. Achille Lauro ha donato 100 mila dollari ricavati dalla vendita di un quadro digitale che ha riprodotto il battito del cuore. Soldi con cui la Fondazione San Donato, presieduta da Gilda Gastaldi, acquisterà un ecocardio-color-doppler tridimensionale.