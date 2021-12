Achille Lauro ed il gesto che commuove tutti | eccolo!

(Di lunedì 20 dicembre 2021), arriva ilcheveramentequanti: ecco cosa ha fatto il cantante in vista dell’arrivo del Natale. Il cantante romano, specie dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con Rolls Royce, ha avuto un successo dirompente; tra i cantanti più seguiti del panorama musicale italiano, oltre a vendere tantissimi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Acchille Lauro Babbo Natale per i piccoli pazienti del Policlinico del gruppo San Donato ricoverati in cardiochiru… - NiKRO76 : RT @rosi0878: Posso fare concorrenza ad Achille Lauro??? - cometepija : RT @greenMe_it: Achille Lauro “dona” i battiti del suo cuore ai bambini affetti da cardiopatie - greenMe_it : Achille Lauro “dona” i battiti del suo cuore ai bambini affetti da cardiopatie - RADIOEFFEITALIA : Achille Lauro - MARILÙ -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Proprio come Babbo Natale (ma con camice azzurro e berretto), ieriha portato tanti regali e una ventata di allegria ai bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. Ma il regalo più grande fatto ai ...nei panni di un alternativo 'Babbo Natale', tatuaggi a vista e cappellino da baseball (rigorosamente con mascherina), per aiutare i bambini meno fortunati. Il cantante ha fatto visita al ...Proprio come Babbo Natale (ma con camice azzurro e berretto), ieri Achille Lauro ha portato tanti regali e una ventata di allegria ai bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica Polic ...Achille Lauro e Kanye West sono le due icone di solidarietà natalizia, dopo la donazione di 100mila dollari del primo e i 4mila giocattoli regalati ...