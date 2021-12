Achille Lauro Babbo Natale per il Policlinico San Donato di Milano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) : porta regali ai bambini ricoverati e dona denaro a supporto della struttura. 100.000 dollari la cifra in denaro devoluta daalSan, quella raccolta dalla vendita all’asta di un quadro digitale che riproduce il suo battito cardiaco durante il concerto dello scorso 7 dicembre al Teatro Arcimboldi di. La somma è stata devoluta a supporto della struttura, doveha portato regali ai bambini bisognosi di cure. Dalla vendita dell’Nft del suo battito cardiaco, registrato durante la sua esibizione dal vivo sulle note del brano 16 marzo, sono stati raccolti quasi 100.000 euro che l’artista ha simbolicamente consegnato nelle scorse ore. In visita alla struttura,ha incontrato i 22 bambini ...

Proprio come Babbo Natale (ma con camice azzurro e berretto), ieri Achille Lauro ha portato tanti regali e una ventata di allegria ai bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. Ma il regalo più grande fatto ai ...