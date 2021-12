Abusi sessuali su pazienti, medico arrestato a Torino: diverse denunce nel corso degli anni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un medico della mutua di Torino, in zona Barriera di Milano, è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in quanto accusato ed indagato per due presunti episodi di Abusi sessuali avvenuti nel contesto della professione medica. A denunciare l’uomo è stata una donna che avrebbe subito Abusi lo scorso gennaio: l’uomo, a quanto pare, era già stato raggiunto da accuse simili molti anni prima e pare che altre donne abbiano, in corso di indagini, deciso di raccontare di aver subito Abusi simili. Abusi sessuali su pazienti: altre denunce nel corso degli anni Secondo la denuncia effettuata ad inizio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Undella mutua di, in zona Barriera di Milano, è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in quanto accusato ed indagato per due presunti episodi diavvenuti nel contesto della professione medica. A denunciare l’uomo è stata una donna che avrebbe subitolo sgennaio: l’uomo, a quanto pare, era già stato raggiunto da accuse simili moltiprima e pare che altre donne abbiano, indi indagini, deciso di raccontare di aver subitosimili.su: altrenelSecondo la denuncia effettuata ad inizio ...

fattoquotidiano : Suore vittime di abusi sessuali e violenze: in un libro le prime testimonianze che rompono l’omertà. “Punizioni psi… - ilpost : L’azienda cinese di e-commerce Alibaba ha licenziato una dipendente che aveva denunciato un suo superiore per moles… - occhio_notizie : Le indagini sono partite dopo che una delle vittime ha denunciato gli abusi avvenuti nel gennaio scorso - scheerenberger : RT @Tg3web: Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un importante dirig… - CapitanHarlok6 : Suore vittime di abusi sessuali e violenze: in un libro le prime testimonianze che rompono l'omertà. 'Punizioni psi… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali Abusava delle pazienti,arrestato medico Dall'inchiesta è emerso però che altre cinque pazienti, dal 2013 ad oggi, sempre durante le visite, erano state costrette a subire abusi sessuali. Il medico già nel 2009 aveva riportato una condanna ...

Medico di famiglia accusato di violenza sessuale da due pazienti. Arrestato Il professionista, 64 anni con lo studio nel quartiere Barriera di Milano, é stato denunciato da una donna che ha raccontato di aver subito abusi sessuali. A eseguire la misura, emessa dal gip del ...

Torino: Eseguita misura cautelare dalla Polizia di Stato Questure sul web Torino, violenze sessuali sulle pazienti: arrestato un medico Arrestato un medico di base di 64 anni di Torino accusato di violenza sessuale aggravata su alcune sue pazienti ...

Medico di base arrestato a Torino: è accusato di violenza sessuale da due pazienti Medico di base 64enne arrestato a Torino dalla polizia: è stato accusato di violenza sessuale da due pazienti.

Dall'inchiesta è emerso però che altre cinque pazienti, dal 2013 ad oggi, sempre durante le visite, erano state costrette a subire. Il medico già nel 2009 aveva riportato una condanna ...Il professionista, 64 anni con lo studio nel quartiere Barriera di Milano, é stato denunciato da una donna che ha raccontato di aver subito. A eseguire la misura, emessa dal gip del ...Arrestato un medico di base di 64 anni di Torino accusato di violenza sessuale aggravata su alcune sue pazienti ...Medico di base 64enne arrestato a Torino dalla polizia: è stato accusato di violenza sessuale da due pazienti.