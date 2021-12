A Vite al Limite è dimagrita quasi 100 kg: oggi sfoggia fiera la sua forma fisica, com’era prima? Impossibile credere che sia lei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grazie a Vite al Limite è dimagrita quasi 100 kg: oggi sfoggia la sua forma fisica, ma sapete com’era prima? Impossibile credere che sia lei. In molti la ricorderanno a Vite al Limite. E in tantissimi hanno amato la sua storia. Entrata a far parte di Vite al Limite nel corso della sesta stagione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grazie aal100 kg:sfa la sua, ma sapeteche sia lei. In molti la ricorderanno aal. E in tantissimi hanno amato la sua storia. Entrata a far parte dialnel corso della sesta stagione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lene1901 : @Fra_s_Life Eh lo dici a me! Io se continuo così l'anno prossimo vado a Vite al Limite ?? - Diego70579805 : @FranAltomare Vite al limite c'entra poco e niente con il post. - CarlaTZ1 : RT @sivabehciao_lu: Considerando quello che passa su Real Time, vite al limite,90 giorni per innamorarsi,piedi al limite,matrimonio a prima… - CiccioniSe : RT @FranAltomare: I soldi meglio spesi della mia vita sono quelli dati a collaborator? per le pulizie di casa. Non fosse per loro sarei già… - FranAltomare : I soldi meglio spesi della mia vita sono quelli dati a collaborator? per le pulizie di casa. Non fosse per loro sar… -