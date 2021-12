A Gemona il CONCERTO DI NATALE della FVG Orchestra. martedì 21 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) La grande musica romantica è protagonista del CONCERTO di NATALE della FVG Orchestra: appuntamento domani sera, martedì 21 alle ore 21 nel Duomo di Santa Maria Assunta di Gemona del Friuli con la direzione del maestro Paolo Paroni e con la voce del soprano Laura Antonaz. Insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Cristiano dell’Oste, l’Orchestra suonerà un repertorio di Johannes Brahms e Felix Mendelssohn-Bartholdy, due tra i maggiori compositori del periodo romantico, ideale per festeggiare il Santo NATALE. “Per la nostra amministrazione, socio fondatore dell’Orchestra FVG – afferma l’assessore alla cultura del comune di Gemona Flavia Virilli – è una vera gioia ospitare questo prestigioso ... Leggi su udine20 (Di lunedì 20 dicembre 2021) La grande musica romantica è protagonista deldiFVG: appuntamento domani sera,21 alle ore 21 nel Duomo di Santa Maria Assunta didel Friuli con la direzione del maestro Paolo Paroni e con la voce del soprano Laura Antonaz. Insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Cristiano dell’Oste, l’suonerà un repertorio di Johannes Brahms e Felix Mendelssohn-Bartholdy, due tra i maggiori compositori del periodo romantico, ideale per festeggiare il Santo. “Per la nostra amministrazione, socio fondatore dell’FVG – afferma l’assessore alla cultura del comune diFlavia Virilli – è una vera gioia ospitare questo prestigioso ...

