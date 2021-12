A casa tutti bene – La serie: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stasera, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda la prima puntata di A casa tutti bene – La serie, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. La serie è tratta dall’omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel primo episodio i Ristuccia riuniscono nel ristorante di famiglia parenti e amici per i settant’anni di Pietro. La festa sembra procedere per il meglio, tra buon cibo, musica e sentiti ringraziamenti da parte del festeggiato. In realtà, dietro le quinte, vanno in scena scontri tra padre e figlio, gelosie e relazioni clandestine. ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stasera, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda ladi A– La, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Laè tratta dall’omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio i Ristuccia riuniscono nel ristorante di famiglia parenti e amici per i settant’anni di Pietro. La festa sembra procedere per il meglio, tra buon cibo, musica e sentiti ringraziamenti da parte del festeggiato. In realtà, dietro le quinte, vanno in scena scontri tra padre e figlio, gelosie e relazioni clandestine. ...

