A casa tutti bene – La serie: anticipazioni puntata del 27 Dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) In onda lunedì 27 Dicembre la seconda puntata di A casa tutti bene – La serie In onda lunedì 27 Dicembre, A casa tutti bene – La serie, diretta e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Nel primo episodio, i Ristuccia riuniscono nel ristorante di famiglia amici e parenti in occasione dei settant'anni di Pietro. Qui ci saranno i primi scontri: tra Pietro e la moglie Alba, tra Pietro ed il primogenito Claudio e tra Pietro e Riccardo. Nel secondo episodio, la famiglia si ritrova in ospedale, dov'è ricoverato Pietro. Nella serie, anche Emma Marrone che interpreta Laura; attualmente la cantante è sul set del nuovo film di ...

