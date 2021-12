A casa tutti bene, Gabriele Muccino: “Non avrei fatto dirigere la serie a nessun altro: è troppo personale” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La video intervista a Gabriele Muccino, regista di tutti gli episodi di A casa tutti bene, serie ispirata al suo omonimo film, in cui la famiglia è da film horror. A tre anni di distanza dal film, A casa tutti bene diventa una serie tv in otto episodi, diretti tutti da Gabriele Muccino. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021, A casa tutti bene - La serie arriva su Sky e Now Tv dal 20 dicembre, giusto in tempo per Natale. Ma la famiglia protagonista è tutt'altro che gioiosa. Si tratta di un reboot, con personaggi simili interpretati da nuovi attori. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) La video intervista a, regista digli episodi di Aispirata al suo omonimo film, in cui la famiglia è da film horror. A tre anni di distanza dal film, Adiventa unatv in otto episodi, direttida. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021, A- Laarriva su Sky e Now Tv dal 20 dicembre, giusto in tempo per Natale. Ma la famiglia protagonista è tutt'che gioiosa. Si tratta di un reboot, con personaggi simili interpretati da nuovi attori. ...

