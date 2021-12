A 16 anni dopo aver vinto "Sanremo" e l'"Eurovision" sconvolse il mondo politico con la canzone "Sì" perché allora era in corso il referendum sul divorzio, e anche un sì musicale suonava come voto a favore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 dicembre 1947 (foto di Eric Fougere/ Getty Images). Assennata, elegante, emotiva. Gigliola Cinquetti viene al mondo con un nome così denso di femminile da sembrare inventato. Ma è bastato sentirla cantare a Sanremo Non ho l’età per zittire tutti con la sua freschezza. Familiare e distante, ecco il segreto per restare intatta nel tempo, e dare di lungo agli anni che su altri hanno fatto scempi, ma con lei si sono arrestati, come basiti nel vederla così moderna nella tradizione. La sua formula stellare? Introvabile. Mescola il candore del Sagittario allo spessore di un ascendente Capricorno e al guizzo malinconico della Luna in Pesci. Ma è proprio dentro a questa sinergia poetica la ricetta per restare illesa, mai inquinata dalla competizione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 dicembre 1947 (foto di Eric Fougere/ Getty Images). Assennata, elegante, emotiva. Gigliola Cinquetti viene alcon un nome così denso di femminile da sembrare inventato. Ma è bastato sentirla cantare aNon ho l’età per zittire tutti con la sua freschezza. Familiare e distante, ecco il segreto per restare intatta nel tempo, e dare di lungo agliche su altri hanno fatto scempi, ma con lei si sono arrestati,basiti nel vederla così moderna nella tradizione. La sua formula stellare? Introvabile. Mescola il candore del Sagittario allo spessore di un ascendente Capricorno e al guizzo malinconico della Luna in Pesci. Ma è proprio dentro a questa sinergia poetica la ricetta per restare illesa, mai inquinata dalla competizione ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Ma perché dopo quasi due anni si fanno ancora i confronti tra un giorno e l'altro e ogni domenica si scrive che i c… - DavidPuente : Il primo obiettivo per uscire da questa pandemia è ed è sempre stato quello di interrompere la circolazione del vir… - marattin : In questo articolo tre esperti di scienza delle finanze mostrano che le riforme Irpef degli ultimi 10 anni - inclus… - ChristianWr0ng : @plombardi85 @danielamartani Negativa o positiva DI COSA? A me dispiace ma dopo 2 anni non faccio più da testimonia… - MMicsey : RT @PaoloMarani3: Woodstock 1969. Stessa coppia, stesso luogo 50 anni dopo -