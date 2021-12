2021 | un anno di ferocia e speranza nelle foto Getty

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Una collezione di 120 scatti incredibilmente difficili da scegliere tra centinaia diindimenticabili”, cosìdescrive la selezione diche hsegnato il. I volti oscurati sui manifesti per le strade di Kabul in Afghanistan e le bombe sulla striscia di Gaza nel conflitto israelo-palestinese. La violenza al confine tra Bielorussia e Polonia, i tentativi di attraversare la Manica, tra Inghilterra e Francia, e i migranti che tentano di raggiungere la città di confine Del Rio in Texas. Un racconto per immagini che restituisce i principali eventi che si sono verificati al di fuori dai confini dell’Italia, ritraendo ladegli esseri umani in momenti drammatici ma anche la loroe resilienza. Al confine I membri di una famiglia curda di ...