17esima giornata Bundesliga 2021/22: il punto (Di lunedì 20 dicembre 2021) La diciassettesima giornata Bundesliga 2021/22, che ha chiuso il girone d'andata, certifica la fuga del Bayern Monaco che, in seguito alla vittoria sul Wolfsburg nell'anticipo, aumenta a 9 i punti di vantaggio sul Dortmund, sconfitto 3-2 sul campo dell'Hertha Berlino. Successi pesanti per Union Berlino ed Hoffenheim che,superando Bochum e Mainz, si portano a un solo punto dal quarto posto, occupato dall'Hoffenheim, fermato in casa dal M'Glabach. Cade, invece, tra le mura amiche il Lipsia contro il Bielefield, mentre si dividono la posta Augsburg e Greuther Furth. Nei posticipi, colpo del Friburgo contro il Leverkusen e vittoria di misura del Conia sullo Stoccarda. 17esima giornata Bundesliga 2021/22: i risultati BAYERN MONACO-WOLFSBURG ...

