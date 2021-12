Zucchero, chi è l’ex moglie Angela Figliè: “La nostra storia è finita male, sono caduto in depressione” (Di domenica 19 dicembre 2021) Angela Figliè è stata la prima moglie del cantautore Zucchero. La loro storia d’amore è finita male come svelato in una vecchia intervista dallo stesso Forniciari: “Sotto sotto sperava inconsciamente che io non avessi successo. All’epoca facevo le balere, mi arrangiavo, non riuscivo ad avere un contratto, lei pensava: lasciamolo sfogare. Quando scrivevo una canzone gliela portavo e lei diceva: è una cagata, io soffrivo come una bestia, ma ero innamorato. Mi sono indebitato per lei per 450 milioni di allora, e non avevo ancora una lira, dovevo ancora avere le royalty di Blue’s, ero nella merda, ma lei non si è mai abituata. Va beh, comunque non ha funzionato, non ce l’ho più fatta, lei l’ho lasciata nella villa per cui mi ero indebitato e me ne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)è stata la primadel cantautore. La lorod’amore ècome svelato in una vecchia intervista dallo stesso Forniciari: “Sotto sotto sperava inconsciamente che io non avessi successo. All’epoca facevo le balere, mi arrangiavo, non riuscivo ad avere un contratto, lei pensava: lasciamolo sfogare. Quando scrivevo una canzone gliela portavo e lei diceva: è una cagata, io soffrivo come una bestia, ma ero innamorato. Miindebitato per lei per 450 milioni di allora, e non avevo ancora una lira, dovevo ancora avere le royalty di Blue’s, ero nella merda, ma lei non si è mai abituata. Va beh, comunque non ha funzionato, non ce l’ho più fatta, lei l’ho lasciata nella villa per cui mi ero indebitato e me ne ...

Advertising

n1ptr0 : Nel finale segreto di: 'Chi ha incastrato Babbo Natale?' c'è Massimo Boldi che toglie lo zucchero dal pandoro con u… - cerasimc : @Stronza Sono 2 anni che, come autista soccorritore, il SSN mi paga (e anche bene) per spargere il virus e le sue v… - RADIOEFFEITALIA : Zucchero, Lester Snell & New Orleans Gospel Choir - X Colpa Di Chi? - DirectionMRC : #NowPlaying Zucchero - Per colpa di chi - Adrien_Zucchero : Ex Premier arrestato in diretta per aver manifestato contro il coprifuoco: in Slovenia sono già alla “fase due” del… -