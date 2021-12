Zucchero, chi è la figlia Irene Fornaciari: “Ho seguito le orme di papà” (Di domenica 19 dicembre 2021) Nata il 24 dicembre del 1983 sotto il segno del Capricorno, Irene Fornaciari è originaria di Piestrasanta, in provincia di Lucca. Sin dalla tenera età dimostra grande attitudine per l’arte e per la musica, tant’è che saranno i suoi genitori, Angela Figliè e il celebre cantante Zucchero, a spingerla a tentare la carriera nel mondo della canzone italiana. Irene Fornaciari ha una sorella, Alice, e un fratellastro, Adelmo Blue, nato dall’unione tra Zucchero e la compagna Francesca Mozer. Sin dalla sua tenera età Irene Fornaciari mostra una grande passione per la musica. Per questo, dunque, decide di fare della sua passione un vero e proprio lavoro, seguendo le orme artistiche di papà Adelmo. Nel 2002 traduce in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Nata il 24 dicembre del 1983 sotto il segno del Capricorno,è originaria di Piestrasanta, in provincia di Lucca. Sin dalla tenera età dimostra grande attitudine per l’arte e per la musica, tant’è che saranno i suoi genitori, Angela Figliè e il celebre cantante, a spingerla a tentare la carriera nel mondo della canzone italiana.ha una sorella, Alice, e un fratellastro, Adelmo Blue, nato dall’unione trae la compagna Francesca Mozer. Sin dalla sua tenera etàmostra una grande passione per la musica. Per questo, dunque, decide di fare della sua passione un vero e proprio lavoro, seguendo leartistiche diAdelmo. Nel 2002 traduce in ...

