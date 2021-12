Zorzi sui social | il mio appartamento svaligiato a Milano

Advertising

MattBest__ : RT @jesuisboni_: Nel giro di mezza giornata sono stati rapinati nella loro casa o nelle vicinanze: Antonio di Natale (Carrara,mi pare), Tom… - tommy_t_tz : @Simona77124421 @tommaso_zorzi A parte che non si sa cosa gli è stato preso e cmq quando ti rubano in casa stai mal… - camila_healing : RT @jesuisboni_: Nel giro di mezza giornata sono stati rapinati nella loro casa o nelle vicinanze: Antonio di Natale (Carrara,mi pare), Tom… - MondoTV241 : Svaligiata la casa di Tommaso Zorzi a Milano, la conferma sui social #tommasozorzi - takeusomewhere : RT @jesuisboni_: Nel giro di mezza giornata sono stati rapinati nella loro casa o nelle vicinanze: Antonio di Natale (Carrara,mi pare), Tom… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi sui

"Fortunatamente - scrive ancora, impegnato nel programma Drag Race Italia - noi stiamo tutti bene". "Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo e il lavoro - conclude - che ...Tragedia sfiorata ieri pomeriggio per Tommaso. Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontatosocial di come una normale passeggiata a Milano non si sia trasformata in dramma per una semplice questione di ..."Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento a Milano". Lo scrive, su Instagram, l'influencer e personaggio televisivo Tommaso Zorzi. "Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi persona ...Furto in casa di Tommaso Zorzi. L'appartamento del conduttore ex concorrente del Gf Vip è stato svaligiato dai ladri. A confermare la notizia lui stesso con un post su ...