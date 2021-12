Zona gialla a Natale 2021, regole e limitazioni: novità per ristoranti, mascherine all’aperto e spostamenti (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono diverse le Regioni italiane che trascorreranno il Natale in Zona gialla e si troveranno a fare i conti con nuove regole e limitazioni, tra Green Pass e Super Green Pass per partecipare alla ‘vita sociale’. Ma cosa cambia rispetto alla fascia bianca? Leggi anche: Roma e il Lazio in Zona gialla da quando? La possibile data: ecco cosa cambia Zona gialla a Natale 2021: le regole per i ristoranti e i bar In Zona gialla i bar e i ristoranti sono aperti: al balcone l’accesso è consentito a tutti, mentre per consumare al chiuso (come succede ovunque, anche in fascia bianca) è necessario esibire il super green pass, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono diverse le Regioni italiane che trascorreranno iline si troveranno a fare i conti con nuove, tra Green Pass e Super Green Pass per partecipare alla ‘vita sociale’. Ma cosa cambia rispetto alla fascia bianca? Leggi anche: Roma e il Lazio inda quando? La possibile data: ecco cosa cambia: leper ie i bar Ini bar e isono aperti: al balcone l’accesso è consentito a tutti, mentre per consumare al chiuso (come succede ovunque, anche in fascia bianca) è necessario esibire il super green pass, il ...

Advertising

petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - HuffPostItalia : Zaia: 'Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%' - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - TgrRaiTrentino : #Trentino zona gialla. #Rsa aperte o no durante le festività alle visite dei parenti? Netta la posizione di Frances… - sergio31965014 : #Bolzano zona gialla dovrebbero indossare tutti la mascherina all’aperto.. #zerocontrolli e non mi sembravano tutti… -